Kosova'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Kosova Uluslararası Maarif Okullarınca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Kosova'nın başkenti Priştine'de etkinlik düzenlendi.

Hasan Priştina Üniversitesi Eğitim Fakültesi amfisinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, Hasan Priştina Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Kyvete Shatri, Perparimi Öğrenme ve Danışma Merkezi Müdürü Drita Dushi ve çok sayıda davetli katıldı.

TMV Kosova Temsilcisi Aslan, burada yaptığı konuşmada, TMV okullarında her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu bir toplum geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Maarif öğrencilerinin akranlarına sembolik hediyeler sunarak dayanışma ve insani değerlerini sergilediklerine dikkati çeken Aslan, "Bu vesileyle, özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerimizin eğitimi ve gelişimi için emek veren öğretmenlerimize, ailelerimize ve tüm paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte çalışarak daha kapsayıcı, erişilebilir ve adil bir toplum inşa etme kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz." diye konuştu.

Dekan Yardımcısı Shatri ise bu tür etkinlikler aracılığıyla toplumsal destek, farkındalık ve dayanışmanın teşvik edilebileceğini dile getirdi.

Hazırlanan programın Maarif öğrencilerinin yetenek ve özverili çalışmalarının bir göstergesi olduğunu ifade eden Shatri, "Bugünkü program insani değerlerin güçlenmesine, sosyal farkındalığın artmasına ve eğitim kurumlarımız arasında daha güçlü bir işbirliği ruhunun inşa edilmesine katkı sunmaktadır." dedi.

Perparimi Öğrenme ve Danışma Merkezi Müdürü Dushi de etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından müzik ve dans gösterileri sunuldu.

Özel gereksinimli çocuklara yönelik farkındalığın artırılması, kapsayıcılığın desteklenmesi ve toplumda duyarlılığın güçlendirilmesini hedefleyen etkinliğin sonunda Maarif öğrencileri tarafından Perparimi okulundaki özel gereksinimli öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Eğitim faaliyetlerine 2017'de başlayan Kosova Uluslararası Maarif Okullarının Priştine ve Prizren şubelerinde yaklaşık 760 öğrenci eğitim görüyor.