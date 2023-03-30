Kosova'da elektrik fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 zam yapıldı

Kosova Enerji Düzenleme Kurumu (ZRRE), ülkede nisan itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 15,4 zam yapıldığını bildirdi.

ZRRE Yönetim Kurulu Başkanı Ymer Fejzullahu, ülkenin kısıtlı enerji üretme kapasiteleri ve enerji ithalatındaki fiyat artışı nedeniyle zam kararı aldıklarını söyledi.

Fejzullahu, ülkede nisan itibarıyla geçerli olacak elektrik tarifesine yüzde 15,4 zam yapıldığını ve artışın ayrım yapılmadan tüm kategorilere uygulanacağını belirtti.

Saatte yaklaşık 900 megavat elektrik üretme kapasitesine sahip olan Kosova'da, özellikle kış aylarında elektrikle ısınan hanelerin yarattığı artışla talep, saatte 1400 megavata kadar ulaşıyor ve bu fark yurt dışından ithal ediliyor.

ZRRE geçen yıl da tüketicileri kategorilendirerek, ayda 800 kilovattan fazla elektrik kullanan hane ve işletmelere zam yapma kararı almıştı.

Kosova, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre Avrupa'da, 2022'nin ilk yarısında konutlarda en ucuz elektrik tüketilen ülke konumunda bulunuyor.

Yeni tarifeler, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.