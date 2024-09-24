Kosova'da Banjska Saldırısı Anma Töreni Düzenlendi

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl gerçekleşen Banjska saldırısı sırasında silahlı Sırp grubun ateş açması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Afrim Bunjaku için anma töreni düzenlendi.

Başkent Priştine'de düzenlenen törene, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Meclis Başkanı Glauk Konjufca'nın yanı sıra bakanlar, ülkede görevli büyükelçiler ve Bunjaku'nun ailesi ile meslektaşları katıldı.

Başbakan Kurti, törende yaptığı konuşmada, saldırıdan Sırbistan'ın sorumlu olduğunu söyledi.

Kosova'nın bir bölümünü ilhak etmeye çalıştığı için Sırbistan'ın hesap vermesi gerektiğini belirten Kurti, "Ele geçirilen belgelerden ve teknolojik cihazlardan, Sırbistan'ın ülkemiz topraklarının bir kısmının işgaline yönelik tüm bu projedeki rolü açıklığa kavuşturuldu." diye konuştu.

Kurti, Sırbistan'dan, saldırıyı üstlenen Milan Radoicic ve diğer saldırganları, yargılanmaları için Kosova kurumlarına teslim etmesini talep etti.

Kosova polisinin olayla ilgili 105 çeşit silah ve 80 binin üzerinde mühimmat ele geçirdiğine işaret eden Kurti, saldırganların, Kosova topraklarının bir kısmının ilhakına yönelik daha uzun ve geniş bir savaşı hedeflediklerini vurguladı.

Öte yandan, Kosovalı Sırplar da düzenledikleri törenlerle öldürülen 3 saldırganı andı.

Banjska saldırısı

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl yaşanan gerginlikler, 24 Eylül 2023 sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska köyünde yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölmesiyle zirveye ulaşmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir Kosova polisinin ve üç saldırganın ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken, olayları üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Interpol, Aralık 2023'te Milan Radoicic ve diğer saldırganlar hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.

Kosova Özel Savcılığı, 11 Eylül'de Banjska saldırısıyla ilgili anayasal ve yasal düzeni ihlal etme, terör faaliyetleri, terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçlarından 45 şüpheli hakkında iddianame hazırladıklarını duyurmuştu.