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Kosova'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulundu

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Kosova'nın kuzeydoğusundaki Poduyeva'da yapılan çalışmalarda, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 adet bomba bulundu. Bombalar, FSK ve KFOR ekipleri tarafından güvenli bir yere taşındıktan sonra imha edilecek.

Kosova'nın kuzeydoğusundaki Poduyeva'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 50 kilogramlık patlamamış 3 bomba bulundu.

Kosova Güvenlik Gücü (FSK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Priştine-Poduyeva kara yolunda yapılan çalışmalarda, 2. Dünya Savaşı'ndan kalan 3 adet "Alman SC-50 Bombası"nın bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu bombaların, FSK ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesindeki Amerikan mayın temizleme ekiplerince çıkarıldığı belirtildi.

Shakovic köyü yakınında bulunan bombaların güvenli bir yere taşındığı ve mayın temizleme ekiplerinin planıyla uygun zamanda imha edileceği kaydedildi.???????

Kaynak: AA / Güncel

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