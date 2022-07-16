Kosova'da "15 Temmuz Demokrasi Turnuvası" düzenlendi - Haberler

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Kosova'da "15 Temmuz Demokrasi Turnuvası" düzenlendi

AA - Eren Beksaç - Güncel
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Kosova'da '15 Temmuz Demokrasi Turnuvası' düzenlendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de, "15 Temmuz Demokrasi Turnuvası" düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de, "15 Temmuz Demokrasi Turnuvası" düzenlendi.

"FC 2 Korriku" tesislerinde düzenlenen futbol turnuvasına TİKA Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kosova Müdürü Mehmet Ülker'in yanı sıra ülkede görevli kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvayı düzenlemedeki amacın 15 Temmuz'un mücadele ve direniş ruhunu aktarmak olduğunu söyledi.

Futbol turnuvasının, Kosova'da yaşayan çeşitli topluluklardan gelen öğrencilerin kaynaşmasına da katkı sunacağını belirten Dinçer, "Amacımız 15 Temmuz'da ülkemizde verilen bu destansı mücadelenin Balkanlar'daki kardeşlerimiz için de örnek olması. Turnuva kapsamındaki 8 takıma bu menfur darbe girişiminden dolayı şehit olan genç şehitlerimizin ismini verdik. O takımlar bugün sahada." ifadelerini kullandı.

Başarılı olan takımlara davetliler tarafından madalyaları takdim edildi.

İki gün süren futbol turnuvasında, Kosova'nın çeşitli şehirlerinden 8 takım yer aldı.

AA / Eren Beksaç - Güncel

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