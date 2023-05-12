Kosova'da 100 megavatlık güneş enerjisi santrali için ihale düzenlenecek

Kosova Hükümeti, 100 megavat (MW) kapasiteli güneş enerjisi santrali için açık artırma usulüyle ihale düzenleyeceğini duyurdu.

Kosova Başbakanlık binasında yapılan tanıtım toplantısına Kosova Başbakanı Albin Kurti, Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Samantha Power ile çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Kurti, törende yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz saldırısı ve bunun sonucunda ortaya çıkan uluslararası enerji krizi ve enflasyonun ardından, enerji güvenliğinin ulusal güvenlik konusu olduğunu söyledi.

Müzayedeyi, Kosova için çok önemli bir zamanda yeşil enerjiye geçişin ve enerji sektörünün son on yıllardaki en büyük yatırımlarının atıldığı önemli bir zamanda duyurduklarını belirten Kurti, " Kosova Cumhuriyeti'nin 100 megavat kapasiteli güneş enerjisi için ilk müzayedesi vizyonumuzun her adımını yerine getiriyor. Bunun da ötesinde, kilit sektörlerden biri için, rekabetçi bir plan olarak bu müzayede, hükümetimizin üç yönlü temel hedeflerini de yerine getiriyor: birincisi ilgili tüm aktörler için eşit fırsatlar ve adil rekabet. İkincisi, yenilikçilik ve daha uygun fiyatlar. Üçüncüsü, şeffaflığı garanti etmek ve ülke vatandaşlarına karşı hesap verilebilirliği artırmak." dedi.

USAID Başkanı Power da Kosova'daki enerji sektörünün parlak bir geleceğe sahip olacağına dikkati çekerek, "2031'de (üretilen) enerjinin yüzde 35'inin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi yönünde açık, iddialı ama ulaşılabilir bir hedef belirleyen Kosova, umarım benzer yolculuklara çıkan diğer uluslar için bir model olabilir." ifadelerini kullandı.

Kosova hükümeti, ihaleyi kazanacak şirkete, uygun arazinin belirlenmesi ve sağlanması, garantili satın alma fiyatı ve basit idari prosedürler gibi avantajlar sağlayacak.

Kosova Meclisi, 8 Mart'ta ülkenin 2022-2031 enerji stratejisini onayladı. Stratejide 2031 yılına kadar enerji tüketiminin en az yüzde 35'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması hedefleniyor.

Saatte yaklaşık 900 megavat elektrik üretme kapasitesine sahip olan Kosova'da, özellikle kış aylarında elektrikle ısınan hanelerin yarattığı artışla talep, saatte 1400 megavata kadar ulaşıyor ve bu fark yurt dışından ithal ediliyor.

Kosova, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre Avrupa'da, 2022'nin ilk yarısında konutlarda en ucuz elektrik tüketilen ülke konumunda bulunuyor.