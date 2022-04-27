Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka, TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla Trakya Üniversitesinde düzenlenen etkinliğe katılmak için Edirne'ye gelen Damka, Rektör Tabakoğlu ile bir araya geldi.

Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak Balkanlar'ı çok önemsediklerini belirtti.

Balkanlar ile ilgili üniversitede yapılan etkinlikleri her zaman desteklediklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle öğrencilerimizin aktif olarak yer aldığı etkinlikler çok kıymetli. Onları kendi evlerindeymiş gibi hissetmeleri, bilinçli bir şeyler ortaya koymaları için teşvik ediyoruz. Bunun sonucunda böylesine keyifli, güzel etkinlikler ortaya çıkıyor. Bakanımız Fikrim Damka başta olmak üzere, öğrencilerimin ve tüm Kosovalı soydaşlarımızın 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı kutluyorum."

Bakan Damka da Tabakoğlu'na desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Türkiye'de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği Genel Başkanı Gani Şekerci, Edirne İl Temsilcisi Festim Eger de yer aldı.