Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka, TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka, TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti

AA - Gökhan Zobar - Güncel
 - Güncelleme:
Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka, TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla Trakya Üniversitesinde düzenlenen etkinliğe katılmak için Edirne'ye gelen Damka, Rektör Tabakoğlu ile bir araya geldi.

Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak Balkanlar'ı çok önemsediklerini belirtti.

Balkanlar ile ilgili üniversitede yapılan etkinlikleri her zaman desteklediklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle öğrencilerimizin aktif olarak yer aldığı etkinlikler çok kıymetli. Onları kendi evlerindeymiş gibi hissetmeleri, bilinçli bir şeyler ortaya koymaları için teşvik ediyoruz. Bunun sonucunda böylesine keyifli, güzel etkinlikler ortaya çıkıyor. Bakanımız Fikrim Damka başta olmak üzere, öğrencilerimin ve tüm Kosovalı soydaşlarımızın 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı kutluyorum."

Bakan Damka da Tabakoğlu'na desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Türkiye'de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği Genel Başkanı Gani Şekerci, Edirne İl Temsilcisi Festim Eger de yer aldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kosova Cumhuriyeti, Erhan Tabakoğlu, Trakya Bölgesi, Kosova, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title