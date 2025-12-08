Haberler

Kosova, Suriye halkının Hürriyet Günü'nü kutladı

Güncelleme:
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Suriye halkının Hürriyet Günü'nü kutlayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve dostluğun pekişmesi gerektiğini vurguladı. Osmani, Suriye halkının umudunun yeniden doğuşunu simgileyen bu günde özgürlük mücadelesinin önemine değindi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Beşşar Esed rejiminin ve iç savaşın sona ermesinin ilk yıl dönümünde Suriye halkının Hürriyet Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Osmani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Suriye halkının Hürriyet Günü'nün yalnızca yeniden kazanılan özgürlüğü değil, aynı zamanda bir halkın umudunun yeniden doğuşunu simgelediğini belirtti.

Kosova ve Suriye'nin baskı, adaletsizlik ve akıl almaz acıların en karanlık dönemlerini yaşadığına işaret eden Osmani, "Öğrendik ki adalet, gecikmiş olsa bile, her zaman bir ses bulur. Kosova halkı için özgürlük büyük fedakarlık ve cesaretle kazanıldı ve biliyoruz ki aynı ruh, çok şey yaşamış ama asla daha iyi bir yarına olan inancını kaybetmemiş Suriye halkını da tanımlıyor." ifadelerini kullandı.

Osmani, iki ülkenin birbirinin bağımsızlığını bu yıl tanımasıyla yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, "Bu tanıma, özgürlüğün bedelini bilen ve daha adil bir dünya için omuz omuza durmanın değerini anlayan iki halk arasında ahlaki bir bağdır." dedi.

Gelecekte Suriye ile yakın bir şekilde çalışmaya, iki ülkeyi dostluk ve işbirliği içinde daha da yakınlaştırmaya kararlı olduklarını aktaran Osmani, Suriye halkının yanında olacaklarının altını çizdi.

Her adımda dost ve müttefik olacaklarını belirten Osmani, "Priştine'den Şam'a, kalplerimiz özgürlük, onur ve ülkelerimiz arasındaki kalıcı dostluk için birlikte atıyor. Hürriyet Günü'nüz kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Suriye, Kosova'nın bağımsızlığını 29 Ekim'de resmen tanımıştı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
