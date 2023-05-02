Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: 'Sırp Belediyeler Birliği taslağını Kosova sunmalı'

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde kurulması planlanan Sırp Belediyeler Birliğinin tüzük taslağının Kosova tarafından sunulması gerektiğini söyledi.

Osmani, basına yaptığı açıklamada, Kosova Savaşı'nın akıbeti bilinmeyen kişileriyle ilgili bu akşam Brüksel'de onaylanması beklenen bildirinin çok önemli olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanı olarak beklentim, Kosova Cumhuriyeti'nin kendi (Sırp Belediyeler Birliği) taslağına sahip olmasıdır. Çünkü sözde yönetim ekibinin, gerçekte ise Vucic'in olan taslağın müzakerelerin temeli olmasına izin veremeyiz. Anayasa ile tam uyumlu, egemenliğin ve toprak bütünlüğünün etkilenmemesini garantileyecek taslağımız olmalı." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Brüksel'deki toplantının zor geçeceğini ifade ederek, Batılı büyük güçlerin kendilerine karşı olduğunu savundu.

Adaletin kendi taraflarında olduğunu belirten Vucic, "Onlar özgürlüğe olan güçlü sevgiyi ve bu özgürlüğü tüm baskılara rağmen koruma isteğini anlamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda Sırbistan ve Kosova arasında sürdürülen Belgrad-Priştine Diyaloğu liderler müzakerelerine bu akşam Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam edilecek.

Tarafların ilk gündem maddesi olarak Kosova Savaşı'nın akıbeti bilinmeyen kişileriyle ilgili bildiriyi onaylamaları ve ardından Kosova'daki Sırp Belediyeler Birliğinin ilk taslak tüzüğüyle ilgili görüşmesi bekleniyor.

Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin anlaşma, AB'nin arabuluculuğunda 2013'te Kosova ile Sırbistan arasında imzalanmış ancak uygulamaya konulamamıştı.

Sırbistan-Kosova ilişkileri

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

18 Mart'ta AB'nin arabuluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yaklaşık 12 saat süren müzakerelerde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varılmıştı.