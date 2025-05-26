Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: NATO'ya Üyelik İçin Üzerimize Düşeni Yaptık

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: NATO'ya Üyelik İçin Üzerimize Düşeni Yaptık
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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, NATO'ya üye olma sürecinde ülkesinin üzerine düşeni yaptığını belirtirken, ortak değerlere sahip ülkelerin NATO'ya entegrasyonunun önemine vurgu yaptı. Ukrayna'daki savaş koşullarının barışın güvenliğini tehdit ettiğini ifade etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesinin NATO'ya üye olmak için üzerine düşeni yaptığını belirterek, "Şimdi NATO'ya düşen görev, uzun zamandır küresel güvenliğin yararına ortak değerlerimizi savunmaya katkıda bulunan Kosova gibi ortaklara kapılarını açmaktır." dedi.

Osmani, ABD'nin Dayton kentinde düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyanın çatışmalarla yeniden şekillendiğini söyledi.

Osmani, Ukrayna'daki savaşın, barışın asla garanti olmadığını hatırlattığını dile getirerek, "NATO ve bu salondaki herkes, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırganlığı karşısında birleşti. Birlik kendiliğinden sürecek bir şey değildir. Bu ittifakı, zamanımızın zorluklarını stratejik ve etkili biçimde karşılayabilecek bir güce nasıl taşıyacağız?" diye konuştu.

Kosova'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunmaya ayırarak üzerine düşeni yaptığını belirten Osmani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki birkaç yıl içinde bunu iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Çünkü kazanılmış barışımızı savunabilmek, en önemli görevlerimizden biridir. Şimdi NATO'ya düşen görev, uzun zamandır küresel güvenliğin yararına ortak değerlerimizi savunmaya katkıda bulunan Kosova gibi ortaklara kapılarını açmaktır."

Osmani, geçmişi temsil eden ideolojilerden dolayı barışın tehdit altında olduğuna dikkati çekerek yeni bir krizin beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

Bunun, Balkanlar, Avrupa ve dünya için varoluşsal bir mesele olduğunu kaydeden Osmani, "Dünya Balkanlar'a yüzünü çevirdiğinde, tarih karanlık bölümlerini yeniden yazmaya meyillidir." dedi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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