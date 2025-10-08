Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, KFOR Komutanı Tümgeneral Ulutaş'ı Kabul Etti

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutanlığını devralan Tümgeneral Özkan Ulutaş'ı kabul etti.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Osmani görüşmede Tümgeneral Ulutaş'ı görevi dolayısıyla tebrik ederek, Kosova ve bölgedeki barış ve güvenlik için ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde yakın işbirliğinin devam edeceğine dair tam güvenini ifade etti.

Osmani, KFOR bünyesinde görev yapan tüm askerlerin özverili hizmet ve kararlılıkları için minnettarlığını dile getirdi.

Özellikle dronların kullanılmasına ilişkin Sırbistan'dan gelen tehditlerin de ele alındığı görüşmede Osmani, Sırbistan'ın istikrarsızlaştırıcı taktiklerinin önlenmesi amacıyla KFOR'un Kosova güvenlik kurumlarıyla koordinasyon ve işbirliği içinde hareket etmesinin önemini vurguladı.

Öte yandan, Tümgeneral Ulutaş gün içerisinde Kosova Başbakanı Albin Kurti ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.

Tümgeneral Ulutaş, Türkiye'nin ikinci defa 3 Ekim'den itibaren üstlendiği KFOR komutanlığı görevini 2023-2024 döneminde de yürütmüştü.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 33 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.