Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Hakan Fidan ile Görüştü

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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ikili ortaklığın güçlendirilmesi için Türkiye'ye minnettarlığını ifade etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesinin "değerli dostu" olarak nitelendirdiği Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmesine ilişkin " Türkiye'nin sarsılmaz desteği için minnettarız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Osmani, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Dışişleri Bakanı Fidan ile dünkü görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Osmani, paylaşımında, "Kosova'nın değerli dostu" olarak nitelendirdiği Fidan ile görüşmekten her zaman memnuniyet duyduğunu belirtti.

Görüşmede iki ülke arasındaki güçlü ikili ortaklığı ele aldıklarını aktaran Osmani, "Bu ortaklığı daha da güçlendirme yönündeki ortak kararlılığımızı sürdürürken, Türkiye'nin sarsılmaz desteği için minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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