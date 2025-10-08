Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, FIFA Başkanı Infantino'ya Liyakat Madalyası Verdi

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülke futboluna yaptığı katkılardan dolayı FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya Cumhurbaşkanlığı Liyakat Madalyası takdim etti.

Başkent Priştine'deki bir otelde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Osmani ve FIFA Başkanı Infantino'nun yanı sıra çok sayıda davetli ve Kosova Milli Futbol Takımı futbolcuları katıldı.

Törende Osmani, Infantino'ya Cumhurbaşkanlığı Liyakat Madalyası takdim etti.

Osmani, burada yaptığı konuşmada, Infantino'nun, UEFA ve FIFA'ya üye olma süreçlerinde potansiyeline ve sporun birleştirici gücüne inanarak Kosova'nın yanında yer aldığını söyledi.

Kosova'daki her çocuğa hayal kurma sebebi verdiği için Infantino'ya teşekkür eden Osmani, "Biz geçmişin çamurlu sahalarından bugünün parlak stadyumlarına kadar uzun bir yol kat ettik. Önümüzde halen çok iş var ancak adalet, kapsayıcılık ve dostluğa inanan küresel bir ailenin parçası olduğumuzu bilerek gururla ilerliyoruz." diye konuştu.

FIFA Başkanı Infantino da aldığı madalyayı hayatını kaybeden eski Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadil Vokrri ve Kosova halkına adadığını belirtti.

FIFA'nın başına geçtiği günden itibaren Kosova'nın bu kuruluşa kabul edilmesi gerektiğini açıkça bildiğini söyleyen Infantino, "Futbol, halkları birleştirir, ülkeleri bir araya getirir ve onları Avrupa'daki bir hareketin parçası yapar. Kız ve erkeklere kendi gelecekleri için hayal kurma ve umut etme gücü verir." ifadelerini kullandı.

17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, 2016 yılında FIFA'ya tam üye olmuştu.