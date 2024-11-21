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Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den Sırbistan'a Sert Eleştiriler

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den Sırbistan'a Sert Eleştiriler
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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan'ın bölgede yarattığı gerginliklere ve Putin'in gündemine hizmet ederek komşu ülkeleri yok etme çabalarına dikkat çekti. Osmani ayrıca Kosova'nın Avrupa ve NATO hedeflerine ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Sırbistan'ın, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Rusya'sının gündemine hizmet ederek" bölgede sürekli gerginliklerin sürdürülmesi ve "komşu ülkelerin yok edilmesini amaçladığını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova Meclisi'nde yıl sonu nedeniyle yapılan özel oturumda, milletvekillerine hitap etti.

Sırbistan'ın, Kosova'nın uluslararası konumu ve iç istikrarını baltalama çabalarının arttığını belirten Osmani, " Sırbistan, Putin'in Rusya'sının gündemine hizmet ederek bölgede sürekli gerginliklerin sürdürülmesi ve komşu ülkelerin yok edilmesi amacıyla en sinsi hibrit savaş yöntemlerini kullanarak diğer bölge ülkelerinin barış, güvenlik ve sürdürülebilir istikrar çabalarını baltalamaya devam etmektedir." dedi.

Osmani, söz konusu çabaları önlemek için kararlı şekilde seferber olduklarını kaydetti.

Kosova'nın 2025 yılı hedefleri arasında Avrupa Konseyi üyeliği, Avrupa Birliği (AB) üyelik başvurusunun ileriye taşınması ve NATO üyelik sürecinin başlamasını öne çıkaran Osmani, "Gelecek yıl bu 3 hedefe ulaşmak için Kosova kurumlarının her adımı stratejik olarak düşünülmeli ve iyi koordine edilmelidir." diye konuştu.

Osmani, Kosova'nın özgürlüğünü kazanmasına yardımcı olan ittifakların korunması ve güçlendirilmesinin öneminin paha biçilemez olduğuna vurgu yaptı.

AB arabuluculuğunda yürütülen Sırbistan ile diyalog sürecine de değinen Osmani, "Diyalog süreci Kosova'ya karşı adaletsiz bir yaklaşım gösterilmesi ve Sırbistan'ın sürekli kayırılması nedeniyle maalesef tamamen dengesiz hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Osmani'nin konuşması bazı muhalefet partileri tarafından boykot edildi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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