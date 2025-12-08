Haberler

Kosova AB'nin uyguladığı cezai tedbirlerin kaldırılması için Macaristan'dan destek talep etti

Güncelleme:
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, AB'nin ülkesine uyguladığı cezai tedbirlerin kaldırılması için Macaristan'ın desteğinin kritik olduğunu belirtti. Zafer için entegrasyonun önemini vurguladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine uyguladığı cezai tedbirlerin kaldırılması konusunda Macaristan'ın desteğinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Priştine'de Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile bir araya geldiğini bildirdi.

Osmani, paylaşımında görüşmede "haksız" olarak nitelendirdiği AB'nin cezai tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik Macaristan'ın desteğinin hayati önem taşıdığını dile getirdiğini belirterek, Kosova'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonunun vatandaşların, bölgenin ve tüm Avrupa kıtasının yararına olduğunu vurguladı.

AB, Kosova'ya ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle 2023'te birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Tedbirler, özellikle Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, mayıs ayında Kosova'ya yönelik 2023'ten beri uyguladıkları cezai tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya başladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
