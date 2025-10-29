Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Cumhuriyet'in 102. yılını kutladı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk milletini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Osmani, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yılı vesilesiyle Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Türkçe paylaşımda bulundu.

Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutladığını belirtti.

Türkiye'nin, Kosova halkının yakın dostu ve müttefiki olmaya devam ettiğini vurgulayan Osmani, "Süregelen desteğiniz ve sarsılmaz işbirliğiniz için derin şükranlarımızı sunuyor, ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.