Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı ve telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Kosova ilişkileri ve Antalya Diplomasi Forumu ele alındı. Osmani, Erdoğan'a doğum günü tebriklerini ileterek Türkiye'nin kalıcı desteğine minnettar olduklarını ifade etti.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
Osmani'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Türkiye-Kosova ilişkileri ve yaklaşan Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ele alındı.
Osmani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü münasebetiyle tebriklerini iletti, "Türkiye'nin kalıcı desteğine minnettarız." ifadesini kullandı.