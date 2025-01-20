Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Özel'den 'aday' sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor

"Adayımız hazır" diyen Özel'e soruldu: Bu isim İmamoğlu mu?
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi

Kosova Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye Destek Talebi

Kosova Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye Destek Talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, uluslararası organizasyonlara üyelik ve savunma işbirliği konularında Türkiye'nin desteğinin devam etmesini istedi. İki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesinin uluslararası organizasyonlara üyeliği, daha fazla ülke tarafından tanınması ve savunma alanında işbirliğinin derin leştirilmesinin sağlanması için " Türkiye'nin ülkesine desteğinin devam etmesini" talep etti.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Osmani, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kosova'daki son siyasi gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi gibi konular ele alındı.

Osmani, görüşmede, Türkiye'nin sürekli desteğini ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri takdir ederek, Türkiye'nin, Kosova'nın stratejik bir ortağı ve güçlü bir destekçisi olduğunu vurguladı.

Osmani, Kosova'nın uluslararası organizasyonlara üyeliği, daha fazla ülke tarafından tanınması ve savunma alanında işbirliğinin derinleştirilmesinin sağlanması için "Türkiye'nin ülkesine desteğinin devam etmesi" gerektiğini kaydetti.

Görüşmede, iki ülke arasında dostane bağları güçlendirme ve uzun vadeli işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kalındı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
img

Esnek çalışmanın detayları ortaya çıktı
img

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
img

Göztepe maçında yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli Eğitim Bakanlığı 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

MEB düğmeye bastı! Fahiş fiyat talep eden okullar şimdi yandı
ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır

Özel'den iktidara seçim resti: Adayımız hazır, çık karşıma al cevabını
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.