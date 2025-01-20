Kosova Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye Destek Talebi

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ülkesinin uluslararası organizasyonlara üyeliği, daha fazla ülke tarafından tanınması ve savunma alanında işbirliğinin derin leştirilmesinin sağlanması için " Türkiye'nin ülkesine desteğinin devam etmesini" talep etti.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Osmani, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kosova'daki son siyasi gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi gibi konular ele alındı.

Osmani, görüşmede, Türkiye'nin sürekli desteğini ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri takdir ederek, Türkiye'nin, Kosova'nın stratejik bir ortağı ve güçlü bir destekçisi olduğunu vurguladı.

Osmani, Kosova'nın uluslararası organizasyonlara üyeliği, daha fazla ülke tarafından tanınması ve savunma alanında işbirliğinin derinleştirilmesinin sağlanması için "Türkiye'nin ülkesine desteğinin devam etmesi" gerektiğini kaydetti.

Görüşmede, iki ülke arasında dostane bağları güçlendirme ve uzun vadeli işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kalındı.