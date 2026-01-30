Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Vrenezi, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Vrenezi, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" adlı fotoğrafını seçen Vrenezi, "Portre" özel kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafına oy verdi.

Vrenezi, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" isimli karesini tercih etti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını seçen Vrenezi, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Berkan Çetin'in "İlk seferinde" adlı fotoğrafını oyladı.

Büyükelçi, "Günlük Hayat" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Haliç'te gün batımı" adlı fotoğrafını beğendiğini belirterek, bu kareyi oyladı.

Genel olarak fotoğrafların çok anlamlı ve derin mesajlar içerdiğine dikkati çeken Vrenezi, "İki yıldır bu fotoğraf oylamasına katılıyorum. Fotoğraflar her yıl olduğu gibi yine inanılmaz." dedi.

Büyükelçi, basketbol hayranı olduğunu belirterek, "Spor" kategorisinde fotoğrafı yer alan milli oyuncu Alperen Şengün'ün mücadelesinin mükemmel olduğunu ve bu yüzden fotoğrafı seçtiğini söyledi.

"Gazze: Açlık" özel kategorisindeki seçtiği fotoğrafa ilişkin, Vrenezi "Gazze'deki insani krizden bir fotoğraf seçtim ve oradaki durumu herkes biliyor. Biz Kosova olarak, oradaki krizi biraz olsun hafifletmeye çalıştık, bu yüzden Türk Kızılay ile insani yardım sağladık ancak oradaki siviller için durum son derece zor olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.