Kosova, Binlerce Skydagger Kamikaze Dronunu Teslim Aldı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, binlerce Skydagger kamikaze dronunun ülkeye ulaştığını açıkladı.

Başbakan Kurti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Binlerce Skydagger kamikaze dronunun bulunduğu konteynerler, bugün Priştine Adem Jashari Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) onlarca askeri şimdiden bunların kullanımı konusunda eğitildi. Sözleşme, geçen yılın aralık ayında, Skydagger üreticisinin ana şirketi olan tanınmış Türk Baykar şirketiyle imzalandı." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu dronları planlanandan 3 ay önce teslim aldıklarına dikkati çeken Kurti, "Bizim tedarik ettiğimiz, RTF (Ready to Fly) tipi FPV olarak da bilinen bu kamikaze dronlar, düşmanın hareketli ve sabit hedeflerini vurmak amacıyla patlayıcılarla donatılmış dronlarıdır." ifadelerini kullandı.

Kurti, halihazırda sahip oldukları Bayraktar TB2 ve Puma insansız hava araçlarının yanında Skydagger kamikaze dronlarının FSK'nin vurucu gücünü artıracağını ve yeni teknolojik gelişmeler ile çağdaş savaş taktiklerine uygun, yetkin ve uyumlu bir güç inşa etmeye devam ettiklerini vurguladı.