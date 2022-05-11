Kosova Belediyeler Birliği heyetinden Bağcılar Belediyesine ziyaret - Haberler

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Kosova Belediyeler Birliği heyetinden Bağcılar Belediyesine ziyaret

AA - Kübra Kara - Güncel
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Kosova Belediyeler Birliği heyetinden Bağcılar Belediyesine ziyaret

Kosova Belediyeler Birliği üyeleri ile uzmanlardan oluşan heyet, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'i makamında ziyaret etti.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kosova Belediyeler Birliği üyeleri ile uzmanlardan oluşan heyet, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Marmara Belediyeler Birliğinin düzenlediği organizasyon kapsamında İstanbul'a gelen Kosova Belediyeler Birliği heyeti, Bağcılar'da ziyaretlerde bulundu. Kosovalı heyet, ziyarette belediyenin atık yönetimi başta olmak üzere bazı uygulamalar ve çalışmalar konusunda bilgi edindi.

Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, aralarında belediye başkanları ve uzman isimlerin de bulunduğu heyeti makamında konuk etti. İkili görüşmenin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı bir toplantı yapıldı.

Heyeti ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Özdemir, "Güzel ve yararlı bir görüşme oldu. Hizmetlerimiz hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. İstemeleri durumunda kendilerine her türlü desteği ve yardımı yapabileceğimizi ifade ettik." ifadelerini kullandı. ???????

AA / Kübra Kara - Güncel

Abdullah Özdemir, Bağcılar, Marmara, Kosova, Güncel, Haberler

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