Kosova Başbakanı, Savaşta Kaybolan 11 Kişinin Kimliğini Açıkladı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, 1998-1999'da Kosova Savaşı sırasında kaybolan 11 kişinin kimliğinin tespit edildiğini duyurdu.

Başbakan Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayıp kişilerin açık yaraları, Sırbistan'ın Kosova'daki savaş sırasında işlediği insanlık dışı suçların ve soykırımın acı gerçeğidir." ifadesini kullandı.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova'ya bağlı Kralan köyünde "katliam yapan Sırp güçlerinin" kurbanları kaçırarak toplu mezarlara gömdüğünü ve suçların delillerini ortadan kaldırmaya çalıştığını belirten Kurti, şunları kaydetti:

"2 Nisan 1999'da, yüzlerce Arnavut erkek ve erkek çocuk, Sırbistan'ın askeri ve polis güçleri tarafından zorla Kralan'daki bir tarlada toplandı ve tanklarla çevrildi. Orada iki gün boyunca sürekli işkenceye maruz kaldılar, susuz ve aç bırakıldılar. 4 Nisan'da, aralarından 86 erkek ve erkek çocuk seçilerek götürüldü, bunlardan 11'i reşit değildi. O günden sonra, hiçbiri bir daha görülmedi. Bazılarının cesetleri Sırbistan'ın Bajina Basta kentindeki Perucac Gölü yakınlarında bulunmuştu."

Kosova Savaşı sırasında kaybolan 11 kişinin Yakova şehrine bağlı Bishtazhin köyündeki toplu mezarda bulunarak kimliklerinin tespit edildiğini bildiren Kurti, kimliği tespit edilen kurbanların, "Adem Gashi, Sahit Gashi, Bekim Hasani, Sheremet Ismajli, Mentor Myrtaj, Osman Fejza, Shkelzen Hajdaraj, Bekim Gashi, Sabedin Kryeziu, Mentor Kryeziu ve Vehbi Halilaj" olduğunu ifade etti.

1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kosova Savaşı'nda hayatını kaybeden ancak hala cesedine ulaşılamayan çoğunluğu Arnavut 1600'den fazla kişinin olduğu tahmin ediliyor.