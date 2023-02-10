Kosova Başbakanı Kurti, Türk Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret etti

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Savunma Bakanı Armend Mehaj, Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

Kurti, ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde bulunan, Türk askerlerinin konuşlandığı Sultan Murat Kışlası'nda Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Recai Yılmaz tarafından karşılandı.

Geçmiş olsun dileklerini ileten ve taziye defterini imzalayan Kurti, depremzedelere yönelik gereken her türlü yardımı yapacaklarını yineledi.

Kurti ayrıca ziyaret kapsamında Kosova halkı tarafından toplanan ve Türk askerleri tarafından deprem bölgesine gönderilecek yardım kolilerini de inceledi.

Kosova Başbakanlığından basına yapılan açıklamada, "Arama ve kurtarma uzmanları, acil tıp ve K9 birimlerinden oluşan Kosova Güvenlik Gücü Birliği, şimdiden depremin vurduğu bölgelerde bulunuyor. Bu arada milli muhafızlardan oluşan bir grup daha bu akşam Türkiye'de bulunan Kosova Güvenlik Gücü ekibine katılacak." ifadelerine yer verildi.

Kosova hükümeti, 6 Şubat'ta Türkiye'deki uluslararası insani yardım operasyonuna destek amacıyla 36 askerden oluşan Kosova Güvenlik Gücü Birliğini Türkiye'ye göndermiş, 9 Şubat'ta Kosova Arama ve Kurtarma Derneğinden 6 personel de bu birliğe katılmıştı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülkede 8 Şubat'ın ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Kosova'nın Prizren, Priştine ve Mamuşa gibi belediyelerinde de çeşitli STK'ler, düzenledikleri kampanyalar aracılığıyla yardımlarını Türkiye'deki depremzedelere ulaştırmak için çalışmaya aralıksız devam ediyor.