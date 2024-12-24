Üye Girişi
Haberler
Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
Asgari ücret zam oranı belli oldu!
Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
İşte asgari ücret sonrası yeni işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasıyla ilgili çarpıcı iddia
Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Erdoğan'dan 2025 asgari ücretiyle ilgili ilk açıklama

Kosova Başbakanı Kurti: Sırp Listesi, Sırpların Entegrasyonunun Önündeki Engeldir

Kosova Başbakanı Kurti: Sırp Listesi, Sırpların Entegrasyonunun Önündeki Engeldir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırp Listesi'nin Sırpların Kosova'ya entegrasyonu açısından en büyük engel olduğunu ifade etti. Kurti, Sırp Listesi'nin, Kosova'daki gerilimlerin ve saldırıların arkasındaki güç olduğunu savundu ve bu durumu eleştirdi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ülkedeki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi'nin, Sırpların ülkeye entegrasyonunun önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

Kurti, başkent Priştine'de düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) Sırp Listesi'nin 9 Şubat 2025'te yapılacak genel seçime katılımını onaylamamasını değerlendirdi.

Partisi Kendin Karar Al Hareketi'nden KQZ'de yalnız 2 üye bulunduğunu vurgulayan Kurti, söz konusu kararın yalnızca kendi partisinden üyelerce alınamayacağını kaydetti.

Kurti, "Sırp Listesi'nin, Sırpların Kosova'ya gerçek entegrasyonunun önündeki en büyük engel olduğuna inanıyorum. Arabaların ve mülklerin yakılmasından, Kosova'ya entegre olan Sırpların acımasızca dövülmesine, Kosova'daki Sırplara yapılan taciz, tehdit ve şantaja kadar. Bunların hepsinde Sırp Listesi'nin imzası bulunuyor." dedi.

Kosova Başbakanı Kurti, ülkenin kuzeyinde geçen yıl düzenlenen ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan Banjska saldırısını üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic Kosova makamlarına teslim olmadığı sürece Sırp Listesi'nin, Radoicic'in eli kolu olacağını savundu.

"İber Lepenci su kanalına saldırıyı Radoicic gerçekleştirdi" iddiası

Kosova'nın su ve elektrik tedarikinde kritik öneme sahip İber Lepenci su kanalına geçen ay sonunda yapılan saldırı hakkında da konuşan Kurti, bunun geçen yıl Banjska'ya saldırı düzenleyen Radoicic tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Su kanalına yapılan saldırının ardında "Sırbistan ve suçlularının" olduğunu savunan Kurti, "İber Lepenci'deki saldırıdan iki saat önce Radoicic, Sırp Listesi ile buluştu." dedi.

Kurti, benzer saldırıların yılbaşı öncesi ve sonrasında da yapılabileceği endişesini aktararak bu grupların, Kosova'ya zarar verdiğini ancak ülkenin güvenliğini asla ihlal edemeyeceklerini sözlerine ekledi.

Olay

Kosova'nın kuzeyindeki Zubin Potok'a bağlı Varage köyünde 29 Kasım'da meydana gelen patlama dolayısıyla İber Lepenci su kanalı zarar gördü.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "suç ve terör saldırısı" olarak nitelendirdiği saldırının ülkenin "kritik altyapısını yok etmeyi" amaçladığını belirterek saldırının düzenlenmesinden Sırbistan'ı sorumlu tuttu.

İber Lepenci su kanalı, kuzeydeki Ujman Baraj Gölü'nden ülkede tüketilen elektriğin büyük çoğunluğunu üreten Kosova A ve Kosova B kömür santralleri başta olmak üzere birçok önemli altyapı tesisine soğutma suyu taşıyor. Başkent Priştine'nin bir kısmı ile diğer birçok şehrin ana içme suyu da söz konusu kanal vasıtasıyla taşınıyor.

Kanalda, yetkili kurumlarca yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde geçici bir çözümle belirli bir yüzdede su verilmeye başlandı.

Ülkenin kuzeyindeki Zveçan'da 26 Kasım'da polis istasyonuna, 28 Kasım'da da belediye binasına el bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu arada KQZ tarafından yapılan açıklamada, Sırp Listesinin "Sırp milliyetçiliği" yaptığı gerekçesiyle seçimlere katılmaması kararının alındığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
img

CHP'den asgari ücret kararı! MYK yarın sabah toplanacak
img

Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a sert suçlama
img

Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
Asgari ücret zammına AK Partili isimden tepki: 22 yıllık politikalarla örtüşmedi
İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
İşte gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre 2025'te muhtemel memur maaşları
2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
Bankadan para çekimlerinde belge ibraz zorunluluğu geliyor
Bankadan para çekimlerinde belge zorunluluğu geliyor
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
Husiler, İsrail'e hipersonik füzelerle saldırı düzenledi
İsrail şokta! Husiler hipersonik füzeyle saldırdı

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 25 Aralık Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 25 Aralık Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Aralık Çarşamba Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 25 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 25 Aralık Çarşamba 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar l 08.08 saat anlamı nedir? 08 08 saat aşk anlamı 2024! 07.07 saat anlamı nedir? 07 07 saat aşk anlamı 2024! 2025 askerlik ve doğum borçlanması kaç TL oldu? Antalya deprem mi oldu 24 Aralık Salı? 2025 kıdem tazminatı kaç TL oldu? İşsizlik maaşına zam gelir mi, işsizlik maaşı artar mı 2025?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.