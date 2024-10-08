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Kosova Başbakanı Kurti, KFOR Komutanı Ulutaş ile Görüştü

Kosova Başbakanı Kurti, KFOR Komutanı Ulutaş ile Görüştü
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Kosova Başbakanı Albin Kurti, KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile bir araya gelerek, güvenlik ve işbirliği konularında görüşmeler yaptı. Kurti, Ulutaş'a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti ve hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yaptı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile bir araya geldi.

Kurti, yaptığı yazılı açıklamada, görevini devretmeye hazırlanan Ulutaş ile görüşmelerinde, Kosova kurumları ile KFOR arasındaki işbirliğini ele aldıklarını aktardı.

Ulutaş'a, güvenlik alanındaki katkı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade eden Kurti, barış ve güvenliğin korunması için yakın işbirliği, iletişim, koordinasyon ve samimiyet içinde yapılan görüşmelerden duyduğu yüksek memnuniyeti dile getirdi.

Kurti, ayrıca hukukun üstünlüğünün ve ayrım gözetmeksizin ülkenin tüm vatandaşlarına sakin ve güvenli bir ortam sağlanmasının öneminin altını çizdi.

Türkiye, KFOR'un 10 Ekim 2023'te aldığı komutasını 11 Ekim'de devredecek. KFOR'un başkent Priştine'deki ana karargahında düzenlenecek devir teslim töreninde KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye geçecek.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel

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