Kosova Başbakanı Kurti'den Sırp Yöneticilere Sert Eleştiri

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırp yetkililerin, Bosna Hersek ve ülkesinde işlenen savaş suçlarını inkar ettiğini belirterek, "Bu inkar, fırsatları olsa bunu tekrar yapacaklarının göstergesidir." dedi.

Krug 99 Bağımsız Entelektüeller Derneğince, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Vijecnica Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kurti, burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu, şehrin her köşesinde zafer ve mücadele hikayelerinin bulunduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in Bosna Savaşı sırasında söylediği "Bosna, Yugoslavya'nın çöküşünden sonra oluşmadı, 6 yüzyıldır var." sözünü hatırlatan Kurti, İzetbegoviç'in büyük bir fikir adamı olduğunu ifade etti.

Saraybosna'ya "bir dost" olarak geldiğini belirten Kurti, şöyle devam etti:

"İlişkimiz, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü değerlerimize dayanıyor. Kosova ve Bosna Hersek, ortak bir tarihi paylaşıyor ve ortak bir Avrupa geleceğine sahibiz. Kosova, Bosna Hersek'e birçok yönden borçlu. Bu borç, Bosna'daki korkunç suçların (1992-1995'teki Bosna Savaşı) ardından dünyanın harekete geçerek Kosova'daki soykırımı durdurmasından kaynaklanıyor. NATO, Bosna'ya Srebrenitsa'dan sonra yani savaşın 4. yılında müdahale etti ancak Kosova'ya ikinci yılda müdahale etti, bu da Srebrenitsa'nın etkisiyle oldu."

Bosna Hersek ve Kosova'da işlenen savaş suçlarının inkar edildiğine dikkati çeken Kurti, "En üst düzey Sırp yetkililer, Srebrenitsa ve Reçak'taki suçları inkar ettiler. Sırbistan, Kosova'daki ve Bosna'daki soykırımı inkar ediyor. Bu inkar, fırsatları olsa bunu tekrar yapacaklarının göstergesidir. Bu yüzden onlara bunun mümkün olmadığını göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bağımsızlık ve özgürlük, ekonomik olarak Kosova'ya kazanç sağladı"

Avrupa Birliği üyeliğinin önemli olduğunu belirten Kurti, ekonomik büyüme ve toplumsal gelişime odaklanmalarının gerektiğini, Avrupa'ya katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğünün teşvik edilmesini savunduklarını dile getiren Kurti, "Organize suçlar ve yasa dışı insanlar, bölge için tehdit. Toplumda eşitsizlik azaldıkça toplumsal bağlar güçlenir. Bağımsızlık ve özgürlük, ekonomik olarak Kosova'ya kazanç sağladı." diye konuştu.

Balkanlar'da bölgesel barışı tehdit eden ayrılıkçı eğilimlere karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kurti, Boşnak ve Arnavut halklarının işbirliğini artırma çağrısında bulundu.

Krug 99 Bağımsız Entelektüeller Derneği Başkanı Adil Kulenovic, Kurti'ye etkinliğe katılımı dolayısıyla teşekkür etti.

Bosna Hersek'teki Sırp yetkililerden Kurti'nin ziyaretine tepki

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üye Zeljka Cvijanovic, Kurti'nin ziyaretinden hoşnut olmadıklarını, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Denis Becirovic ve Hırvat üye Zeljko Komsic ile görüşmesine atıfla, "Bosna Hersek, Kosova'yı tanımıyor ve eğer takılmak istiyorlarsa devlet kurumlarının binasına değil Saraybosna'daki kafelerden birine gitmeleri gerekirdi." ifadesini kullanmıştı.

Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyetinin (RS) Başkanı Milorad Dodik de Kurti'nin Bosna Hersek'e gelmesini "provokasyon" olarak değerlendirmişti.