Kosova Başbakanı Kurti'den Sırbistan'a Baskı Çağrısı

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Brüksel'e Sırbistan ile ilişkilerin normalleşmesine ilişkin anlaşmaya uyması noktasında Belgrad'a baskı yapma çağrısında bulundu.

Kurti, resmi ziyaret kapsamında geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de mevkidaşı Andrej Plenkovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Hırvatistan ile barış ve istikrar başta olmak üzere aynı değerleri paylaştıklarını belirten Kurti, " Hırvatistan, kendi mücadelesiyle elde ettiği bağımsızlık, demokrasi, ekonomik kalkınma ve refah alanlarında ilham veren bir ülke." dedi.

Kurti, Sırbistan'da tren istasyonundaki ölümlü kazaya tepki olarak devam eden protestolara ilişkin, "Sırbistan demokratik bir ülke değil. Orada insan hakları ve azınlık haklarına saygı duyulmuyor. Hukukun üstünlüğü de olmadığı için bu tarz sert protestolar yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova'nın Sırbistan ile iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak istediğine işaret eden Kurti, Brüksel'e, Sırbistan ile ilişkilerin normalleşmesine ilişkin anlaşmaya uyması için Belgrad'a baskı yapma çağrısında bulundu.

Plenkovic de ülkesinin Kosova ile oldukça iyi ekonomik ilişkilere sahip olduğunu ifade ederek, Kosova'nın Avrupa Parlamentosu üyeliği ve Belgrad-Priştine Diyalog Sürecine destek verdiklerini söyledi.

Kosova'nın su ve elektrik tedarikinde kritik öneme sahip İber Lepenci su kanalına 29 Kasım'da yapılan saldırıyı "terör eylemi" olarak niteleyen Plenkovic, "Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." dedi.

Hırvatistan ve Kosova arasında sosyal sigorta, sürücü ehliyetlerinin karşılıklı tanınması, doğal ve teknolojik afetlerden korunma ve adli tıp alanında iş birliğine yönelik anlaşmalar imzalandı.

Hırvatistan-Kosova Ekonomi Fuarının açılışına katılacak olan Kurti, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından da kabul edilecek.

Kurti, Hırvatistan'daki Arnavut azınlık temsilcileriyle görüşmesinin ardından Slovenya'ya gidecek.