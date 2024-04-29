Kosova Başbakanı Albin Kurti, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan Avrupa Konseyi üyeliği için destek talep etti

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan, ülkesinin, merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi'ne tam üye olabilmesi konusunda destek talep etti.

Kosova Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kurti ve Scholz'un telefon görüşmesinde, devletlerarası ilişkiler ile Kosova'nın Avrupa Konseyi'ne üyelik başvurusunu ele aldıkları belirtildi.

Kurti'nin "çoğunlukta olmayan toplulukların hakları ve korunması, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda Avrupa'nın en gelişmiş çerçevesine sahip olan ülkesinin" Konsey'e üye olarak kabul edilmesinin, doğru karar olacağına vurgu yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Kurti'nin, Alman mevkidaşından, ülkesinin Konsey'e tam üye olabilmesi konusunda destek talep ettiği kaydedildi.

Süreç

Sırbistan'dan 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, Rusya'nın Konsey üyeliğinden çıkarılmasının ardından 12 Mayıs 2022'de Avrupa Konseyi üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Kosova'nın Konsey'e "ön koşulsuz" tam üye olarak kabul edilmesini tavsiye eden raporu 16 Nisan'da onaylamıştı.

Kosova'nın Avrupa Konseyi üyeliğiyle ilgili nihai kararın, mayıs ayında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından alınması bekleniyor.