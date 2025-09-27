Haberler

Kosova Barış Gücü Operasyonel İhtiyat Taburu Priştine'ye İntikal Etti

Milli Savunma Bakanlığı, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komando Tabur Komutanlığı'nın Kosova Barış Gücü Operasyonel İhtiyat Taburu olarak görevlendirildiğini ve Priştine Havaalanı'na intikal ettiğini duyurdu.

Kosova Barış Gücü Operasyonel İhtiyat Taburu Priştine'ye intikal etti.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Kosova Barış Gücü Operasyonel İhtiyat Taburu olarak görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komando Tabur Komutanlığının, Çorlu Hava Meydan Komutanlığından Kosova Priştine Havaalanı'na intikal ettiği bildirildi.

