Kosova Barış Gücü Operasyonel İhtiyat Taburu Priştine'ye İntikal Etti

Kosova Barış Gücü Operasyonel İhtiyat Taburu Priştine'ye intikal etti.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Kosova Barış Gücü Operasyonel İhtiyat Taburu olarak görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komando Tabur Komutanlığının, Çorlu Hava Meydan Komutanlığından Kosova Priştine Havaalanı'na intikal ettiği bildirildi.