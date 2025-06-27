Kosova Anayasa Mahkemesi Meclis Oturumunu Anayasaya Aykırı Buldu

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Kosova Anayasa Mahkemesi, 15 Nisan'da başlayan ve hala devam eden meclis oturumunun anayasaya uygun yürütülmediğine karar vererek, milletvekillerinin 30 gün içinde meclis başkanı ve yardımcılarını seçmesi gerektiğini bildirdi. Mahkeme, milletvekillerinin seçimde bulunmamaları durumunda belirsizliklerin süreceğini de vurguladı.

Kosova Anayasa Mahkemesi, 15 Nisan'da başlayıp halen süren meclis oturumunun anayasaya uygun yürütülmediğini ve milletvekillerinin 30 gün içinde meclis başkanı ve yardımcılarını seçmesi gerektiğini duyurdu.

Kosova'da Anayasa Mahkemesi, 11 milletvekilinin başvurusuna ilişkin aldığı kararı dün akşam duyurdu.

Mahkeme kararında, 15 Nisan'da başlayıp halen devam eden oturumun anayasaya uygun şekilde yürütülmediği sonucuna varıldı.

Kararda, "Seçilmiş milletvekilleri başkan ve yardımcılarının seçimi yoluyla, Kosova Cumhuriyeti Meclisini teşkil etme yönündeki anayasal yükümlülüklerini kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yerine getirmekle yükümlüdür." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, milletvekillerinin mahkemenin çağrısına uymamaları durumunda ne olacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

Kosova Meclisi başkanını seçemiyor

Kosova Meclisinde 15 Nisan'da başlayan Genel Kurul oturumu, meclis başkanının seçilememesi nedeniyle iki günde bir devam ediyor. Milletvekilleri bugün 38'nci defa başkan ve yardımcılarını seçebilmek için oturuma devam edecek.

Genel seçimden birinci çıkan Başbakan Albin Kurti'nin partisi Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), meclis başkanlığına Albulena Haxhiu'yu öneriyor ancak Haxhiu, başkan seçilebilmek için diğer siyasi partilerin desteğine sahip değil.

Diğer partiler, Vetevendosje'nin aday değişikliğine gitmesi durumunda destek vermeyi gözden geçirebileceklerini belirtmelerine rağmen, Vetevendosje adayında ısrar ediyor.

Vetevendosje son olarak Haxhiu'nun başkan seçilememesi halinde ülkede 12 Ekim'de yapılacak yerel seçimlerle birlikte erken genel seçimin de yapılmasını desteklediklerini bildirmişti.

Genel seçim sonuçları

9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü Kosova Demokratik Partisi (PDK), 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini AAK/NISMA kazanmış, çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı ise Sırp Listesi 9, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2, IRDK 1, NDS 1, SPO 1, VAKAT 1, PLE 1, SDU 1, PAI 1, JGP 1, PREBK 1 şeklinde olmuştu.

Kosova'da yeni hükümet kurma süreci, meclis başkanı ve yardımcılarının seçilmesinin ardından başlayabilecek. Meclis Başkanının seçilmesi ve yeni hükümetin güvenoyu alabilmesi için 120 sandalyeli mecliste 61 üyenin desteği gerekiyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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