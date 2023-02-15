Kosova 5 bin Ukraynalı mülteciyi ağırlamaya hazır

Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmede, ülkesinin 5 bin Ukraynalı mülteciyi ağırlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmede, ülkesinin 5 bin Ukraynalı mülteciyi ağırlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Mehaj, Kosova Güvenlik Gücü Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ile birlikte Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen, Rusya ile savaşında Ukrayna'nın silah ve mühimmat gibi acil ihtiyaçlarının karşılanmasını ele almak üzere NATO ülkelerinin savunma bakanları ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından toplantının detaylarını paylaşan Mehaj, "Stoltenberg ile yaptığım görüşmede, Hükümet ve Savunma Bakanı olarak 5 bin Ukraynalı mülteciyi ağırlamaya ve ayrıca Ukraynalı askerleri mayın temizleme, arama-kurtarma ve tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması alanlarında eğitmeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirttim." ifadelerine yer verdi.

Kosova'nın kapasitesi dahilinde Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğine vurgu yapan Mehaj, "İşgalci ve soykırımcı bir zihniyete sahip saldırganın karşısına çıkmış bir devlet olarak Ukrayna halkının özgürlük mücadelesini çok iyi anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mehaj toplantı kapsamında ayrıca Hırvatistan, Letonya ve Arnavutluk Savunma Bakanlarıyla da görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kosova, bu yıl NATO üyeliği için ön koşul olan Barış için Ortaklık programına üye olmayı hedefliyor.