Köşk'te Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Köşk ilçesinde çıkan zeytinlik yangını, mahallelinin ihbarıyla 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı, 2 hektar alan zarar gördü.

Köşk ilçesi Başçayır Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
