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Köşk'te Yabancı Uyruklu Çalışanlara Ceza

Köşk'te Yabancı Uyruklu Çalışanlara Ceza
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Aydın'ın Köşk ilçesinde bir eğlence mekanında izinsiz çalışan 5 yabancı uyruklu kadına ve işletmeye idari para cezası kesildi. Kadınlar, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde eğlence mekanında izni olmadan çalışan yabancı uyruklu 5 kişi ile çalıştıkları işletmeye idari para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir gazinoda yaptığı denetimde yabancı uyruklu 5 kadının çalışma izninin olmadığını belirledi.

Kadınlara toplam 113 bin 440 lira, işletme sahibine de 283 bin 760 lira idari para cezası kesildi.

Yabancı uyruklular işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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