Köşk'te Silahlı Saldırı: 3 Kişi Tutuklandı, 2 Kişi Serbest
Aydın'ın Köşk ilçesinde silahla vurulup hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu kadın için 5 şüpheli gözaltına alındı. 3 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Aydın'ın Köşk ilçesinde, çalıştığı eğlence mekanında silahla başından vurulmuş halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva'nın (35) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden, Reşit Yasan (44), Emrah Kocabay (32) ve Akif Dilek (34) tutuklanırken, A.Ç. ile K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber-Kamera: Mert CONA/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel