Köşk'te Özbek Kadın Eğlence Mekanında Başından Vuruldu

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Aydın'ın Köşk ilçesindeki bir gazinoda, Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva (35) silahla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Alieva, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olaya dair soruşturma başlattı.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde bir eğlence mekanında çalışan Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva (35), silahla başından vurulmuş yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan Alieva kurtarılmadı. Jandarma Özbek kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Yavuzköy Mahallesi'nde bulunan bir gazinoda meydana geldi. Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva, çalıştığı gazinoda tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Alıeva, ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Alıeva, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, Muattar Alieva'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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