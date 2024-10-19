Üye Girişi
Haberler

Köşk'te Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Köşk'te Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir motosikletin kamyonla çarpışması sonucu sürücü yaralanırken, arkasındaki eşi ve 5 yaşındaki torunu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü İlyas Dülmeci yaralandı, arkasındaki eşi Ayşe Dülmeci ile 5 yaşındaki torunu Ferdi Serinkan hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Akçaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Köşk istikametine giden A.R.D.'nin kullandığı 34 EBK 635 plakalı kum yüklü kamyon, karşı yönden gelen İlyas Dülmeci idaresindeki 09 AHZ 169 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İlyas Dülmeci yaralanırken, arkasında yolculuk yapan eşi Ayşe Dülmeci ile torunu Ferdi Serinkan hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı motosiklet sürücüsü İlyas Dülmeci, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dülmeci'nin durumunu iyi olduğu bildirildi. Jandarma ve savcının olay yeri incelemesinin ardından Ayşe Dülmeci ve torunun cansız bedenleri otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü A.R.D. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Güncel Yaşam Aydın Kaza Köşk

Ortak basında toplantısında Almanya Başkanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Almanya Başkanı'nı kameralar önünde böyle azarladı

 Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

 Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıtta indirim! Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu? (19-20 Ekim) Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Canlı, şifresiz, HD izleme linki Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.