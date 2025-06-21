Köşk'te Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde bir pastanede çıkan tartışma sonucunda D.T, U.İ'yi bıçakla yaraladı. Yaralı hastanede tedavi altına alındı, durumunun hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayın ardından kaçan şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Soğukkuyu Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki bir pastanede, iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma esnasında D.T, bıçakla U.İ'yi yaraladı.

Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheliyi polis yakaladı.

Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, ikilinin iş yerinin içinde tartıştığı, ardından D.T'nin bıçakla saldırdığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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