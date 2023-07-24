Köşk Çiftlik Domatesleri Sofralara ve Salça Fabrikalarına Ulaşıyor

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde üretilen Köşk Çiftlik domatesleri, hem sofralara hem de salça fabrikalarına ulaşıyor. Domateslerin hasadı başladı ve binlerce ton domates, tüccarlar aracılığıyla pazarlara ve fabrikalara gönderiliyor. Köşk Çiftlik domatesleri, aroması, lezzeti ve kırmızı rengiyle tercih edilen bir ürün haline geldi.

Aroması, kokusu ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi tadı olan Köşk Çiftlik domateslerinin yolculuğu başladı. Tarlalardan hasat edilen domatesler, hem salça fabrikalarına hem de sofralara ulaşıyor.

Türkiye'de en fazla üretimi yapılan yerler arasında yer alan Aydın'da da üreticiler salçalık domateslerin hasadına başladı. Sabah erken saatlerde tarlanın yolunu tutan işçiler, fidanların altında güneşten korunan domatesleri tek tek toplayarak önce kovalara, ardından da kasalara koyarak satılmak üzere köyün merkezine gelen tüccarlara ulaştırıyor. Havaların bir anda yağmurlu bir anda da kurak gitmesine rağmen iyi bir sezon geçiren domates üreticisi dekarda 10 tonun üzerinde gerçekleştirdiği salçalık domates hasadının yanı sıra aroması, lezzeti ve kırmızı rengi ile sofralık domatesleri de tüketiciye ulaştırıyor.

Domateste marka olan Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi, 20 yıldan fazladır üretimini yaptığı salçalık domates ile ekmeğini kazanmaya devam ediyor. Toprak yapısı ve farklı havası ile domates yetiştirmeye en uygun ortamın oluştuğu mahallede halkın büyük bölümünün geçimi bu ürüne bağlı. Uçsuz bucaksız tarlaları hasat için dolduran mahalle halkına çevre ilçelerden de ekmeğini kazanmak isteyen domates toplayıcıları gelerek destek veriyor. Genellikle İstanbul pazarına gönderilen binlerce ton salçalık ve sofralık domatesler, köy meydanına gelen tüccarlar aracılığıyla hem salça fabrikalarına hem de sofralara ulaştırılıyor.

"Hem sofrada hem salçada kullanılıyor"

Domates üreticisi Sedat Kaplan, 20 yıldan bu yana domates ürettiğini ifade ederek, "Domatesleri toplayıp İstanbul Hali'ne gönderiyoruz. Dekar başına üretimimizin 4-5 tonu İstanbul'a geri kalanı ise salçalık olmak üzere fabrikaya gidiyor. Bazı yerlerde ise dekarda 10 tonu buluyor. Bu sene bizim burası iyi. Piyasaya bağlı olarak satış ve üretim değişebiliyor. Domates bazen iyi para ediyor. Bazen de etmiyor. Salçalık domates geçen sene 3 buçuk liraydı, bu sene 2 lira. Mazot 20 liraydı şimdi 30 lira oldu. Bu iş salçaya da girdiğin zaman zor. Genelde Çiftlik Mahallemizin üretimimi domates üzerine. Bazen mısır, pamuk ekiliyor ama çoğunluk domateste. Domates bizim için önemli bir gelir kaynağı. Domates bizim sofraların vazgeçilmezi. Hem sofrada hem salçada kullanılan, yani sofralarda kullanılması şart olan bir ürün. Aromasıyla, kokusuyla, lezzetiyle en güzel domates Çiftlik köyümüzün domatesidir" dedi.

"En çok tercih edilen domates"

Köşk'ün Çiftlik Mahallesi hal esnafından Sadık Bulgur da Çiftlik domatesinin en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığını belirterek, "Çiftlik domatesi bir marka diyebiliriz. Özellikle İstanbul piyasası bizim domatesimizi tercih ediyor. Çünkü domatesimiz her yönüyle harika. Kaliteden aromaya, renginden lezzetine, dayanıklılığına kadar ürünümüz bir marka" dedi.

"Israrla alınmak için peşinden koşturulan bir ürünümüzdür"

Tarladaki hasada katılan ve çiftçileri ziyaret ederek bereketli olmasını dileyen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Burada yıllardır üretilmekte olan çok kaliteli güzel domatesiniz var. Türkiye çapında tanınan meşhur bir domatesimiz. Burada üretilerek bütün Türkiye genelinde, özellikle İstanbul pazarlarında domatesimiz boy göstermektedir ve tüketiciler tarafından özellikle bizim domatesimiz talep görür. Israrla alınmak için peşinden koşturan bir ürünümüzdür ve son tüketici bunu çok beğenir. Kalitelidir ve üreticilerimiz aynı zamanda yıllardır bu işi yaptıklarından dolayı çok başarılı ve profesyonelce üretimler söz konusudur. Domatesle alakalı bütün bilgilere sahiptirler. Organik, güzel ürünler üretilmektedir. Normal şartlarda domatesimiz tabi genellikle salçalık olarak ekilirdi. Daha önce burada sözleşmeli olarak bir takım firmalar ekimini yaptırmışlardı. Çiftçilerimiz bu konuda ciddi deneyim edindikten sonra üretimle alakalı çok başarılı sonuçlar elde ettiler. Sonuç olarak domatesimiz salçalık domates olmaktan çıktı aynı zamanda da sofralık olarak kullanılmaya başlandı. Domates üreticiliği o kadar çok geliştirildi ki aynı zamanda elde edilen fidanlardan çeşitliliği ve genetik gelişme sonucu bu normal salçalık olan küçük ebatlı olan domatesler; sofralık, büyük hacimli, lezzetli görüntüsü, güzel koyu kırmızı renkli bir hal aldı. Sonuç olarak da vatandaşlar tarafından tabi sevilerek tüketilmeye başlandı" dedi. - AYDIN