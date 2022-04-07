KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen 515 işletme personel başvurusunda bulundu

ISPARTA (AA) - Isparta'da KOSGEB'in genç ve kadın istihdamın artırılması amacıyla gerçekleştirdiği destek paketinden faydalanmak isteyen 515 işletmenin 930 personel için başvuruda bulunduğu bildirildi.

KOSGEB Isparta İl Müdürü Yurdun Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte genç ve kadın istihdamını artırmak amacıyla sigorta ve maaş destek paketi oluşturulduğunu belirtti.

Başvuruların 3 Ocak'ta başlayıp, 31 Mart'ta sona erdiğini dile getiren Yıldırım, "Destek paketinden faydalanmak isteyen 515 işletme, 930 personel için başvurdu. Bu rakam Türkiye ortalamasının üzerinde." dedi.

Yıldırım, başvurusu onaylanan işletmelerin, şartları taşıyan personeli istihdam ettikten sonra SGK kaydı yaptırmaları gerektiğini kaydetti.