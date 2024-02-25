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Koşarken Fenalaşan 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde koşarken fenalaşıp yere düşen 5 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, ölüm nedeninin tespiti için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde koşarken fenalaşıp yere düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Kefe Sokak'ta, beraberindeki çocuklarla koşarken fenalaşan 5 yaşındaki Suriye uyruklu R.A. yere düştü.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çocuğun olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.

Yabancı uyruklu çocuğun cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Kocasinan Kayseri Suriye Yaşam Güncel Haberler

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