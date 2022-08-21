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Kosan ilçesinde taşlı, sopalı ve silahlı kavga:  1 ağır yaralı

Kosan ilçesinde taşlı, sopalı ve silahlı kavga:  1 ağır yaralı

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ADANA'nın Kozan ilçesinde iki grup arasındaki taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, Hüseyin Göçer (46) pompalı tüfekle yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki grup arasındaki taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, Hüseyin Göçer (46) pompalı tüfekle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Göçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi'nde meydana geldi. Gür Sokak'ta oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışamanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Bu sırada bir kişi, evden aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların vücuduna isabet ettiği Hüseyin Göçer yaralandı. Göçer, yakınları tarafından otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Göçer, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Ekipler, olayla ilgili çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

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