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Koşamayanlar İçin Koştular

DailyMotion.com - Güncel
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İzmir, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla dünyanın farklı ülkelerinde aynı anda başlayan 'Wings For Life World Run' koşusuna beşinci kez ev sahipliği yaptı.

İZMİR (DailyMotion.com) - İzmir, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla dünyanın farklı ülkelerinde aynı anda başlayan 'Wings For Life World Run' koşusuna beşinci kez ev sahipliği yaptı

DailyMotion.com / Güncel

İzmir, Güncel, Haberler

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