Koşamayanlar İçin Koştular

İZMİR (DailyMotion.com) - İzmir, omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla dünyanın farklı ülkelerinde aynı anda başlayan 'Wings For Life World Run' koşusuna beşinci kez ev sahipliği yaptı

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