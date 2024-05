Koruyucu anne 4 çocuğu sevgi ile büyütüyor

Muş'ta yaşayan Tuba Karakaya isimli vatandaş, koruyucu anneliğini üstelendiği 4 kardeşi öz çocuklarından ayırmıyor.

Muş'ta yaşayan 2 çocuklu Karakaya ailesi, 4 ay önce bir yakınlarından etkilenerek koruyucu aileliğini üstlendiği 4 kardeşi çocuklarından ayırmıyor. 4 kardeşe koruyucu aile olup, onları sevgi ile hayata hazırlayan ev hanımı Tuba Karakaya, sevgi ve şefkatli anneliği ile yürekleri ısıtıyor. Çocuklara sadece bir ev değil, aynı zamanda sevgi dolu bir aile ortamı da sunan Karakaya, gündelik ihtiyaçları karşılarken her bir çocuğun duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına da özenle yaklaşıyor. Aile ortamında sevgiyle büyüyen çocuklar, Tuba Karakaya'nın şefkatiyle hayata sıkı sıkı tutunuyorlar.

Kendi çocukları gibi sevdiği 4 çocuğa ev sahipliği yapan Karakaya, çocukları sevgi ile büyütmenin kendisinin en büyük amacı olduğunu ifade ederek, "İki çocuğum var. Dört tane de koruyucu aile olduğum çocuk var. Çocuklar ile beraber burada, bu evde mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Sevgi her şeyi iyileştirir. Ben buna çok inanıyorum. Çocuklarıma da bunu elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. İhtiyaçları olsun her şeylerini karşılamaya çalışıyoruz ama belli bir noktada sevgimizi tam göstermeye çalışıyoruz. Onları büyütmek, onları iyi bir şekilde hayata hazırlamak benim en büyük amacım. Çocuklarıma güvenli bir yuva olmak, çocuklarıma güvenli bir yuva sunmak beni çok mutlu ediyor. Her çocuğumun benim için ayrı bir yeri ve ayrı bir hikayesi var" dedi.

Anneler Günü'nün kendisi için çok özel bir gün olduğunu söyleyen koruyucu anne Tuba Karakaya, "Bu özel günü ben ve çocuklarım birlikte geçiriyorum. Her çocuk sevgi dolu bir yuvaya ve güvenli bir limana ihtiyaç duyar. Bu nedenle tüm annelere ve koruyucu annelere seslenmek istiyorum. Sevgiyle, sabırla, anlayışla çocuklarımıza yaklaşalım. Onları yıpratmayalım. Onları anlamak ve desteklemek, onların hayatlarını pozitif etkileyecek. Unutmayalım ki, her çocuk sevgiyle büyür ve sevgiyle gelişir. Koruyucu annelerin sevgi dolu yürekleri, anneler gününün anlam ve önemine ışık tutuyor gerçekten. Çocuklara sevgi dolu bir yuva sunan ve onlara sevgiyle sarılan koruyucu anneler, koruyucu aileler gerçek annelik duygusunun en güzel örneklerini sunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Çocuklarının eğitimlerinden de yakından ilgilendiklerini belirten Karakaya, "Çocukların okulları var ve eksik oldukları kısımlar var. Eğitim hayatları benim için çok önemli. Ev ödevlerinde hepimiz birlikte yardımcı oluyoruz. Bu iş tamamen sevgiyle bitiyor aslında. Bunu iş gibi görmeyeceksin. O çocuğun sana, senin sevgine ihtiyacı var. Biz bunu elimizden geldiğince onlara göstermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Anneler Günü dolayısıyla koruyucu aileyi evinde ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay da, "Koruyucu ailelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak Muş'ta toplamda 35 koruyucu ailemizin yanında 63 çocuğumuz bulunuyor. Biz de 12 Mayıs günü, bu özel günde Muş'ta bulunan koruyucu ailelerimizi, destek elemanlarımız ile birlikte ziyaret ediyoruz" dedi. - MUŞ