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Koruyucu ailesi oldukları Çağrı'nın sevgisiyle Edip'e de gönüllerini açtılar

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Afyonkarahisar'da 42 yaşındaki karı koca, 7 yıl arayla koruyucu ailesi oldukları Çağrı ve Edip'i diğer iki çocuklarını olduğu gibi sevgi ve özveriyle büyütüyor.

Afyonkarahisar'da 42 yaşındaki karı koca, 7 yıl arayla koruyucu ailesi oldukları Çağrı ve Edip'i diğer iki çocuklarını olduğu gibi sevgi ve özveriyle büyütüyor.

Sultan ile Adem G. çifti, 23 yıllık evliliklerinden Umut (22) ve Ramazan (17) adını verdikleri iki çocukları dünyaya geldi.

Bir süre sonra bir çocuğun koruyucu ailesi olmaya karar veren çift, 2016'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuru yaptı.

Önce Çağrı'nın (13) koruyucu ailesi olan çift, çocuğun gösterdiği sevgiden etkilenince Edip'e (6) de gönüllerini açtı.

İmkanı olanlara koruyucu aile olmayı tavsiye ediyor

Sultan G, AA muhabirine, Çağrı'ya çabucak ısındıklarını, önceden tanıyormuş gibi hissettiklerini söyledi.

Çocuğun sevgisinin bambaşka olduğunu, sürekli kendisine "anneciğim" başlığıyla mektuplar yazdığını anlatan Sultan G, "Çağrı bana günde 2-3 mektup yazardı. Mektuplarda 'Anneciğim seni çok seviyorum.' yazardı. Mektupları halen daha saklıyorum. Bir şeyi yanlış yaptıysa özür dilerdi. Kalp yapar, bizi çizer, çiçek getirirdi. Ev yapar ve sana 'Pembe havuzlu bir ev alacağım, araba alacağım.' yazardı." ifadesini kullandı.

Sultan G, yaklaşık 5 ay önce de Edip'in ailelerine katıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Umut ve Ramazan da kısa sürede çocukları çok benimsediler, öz kardeşleri gibi görüyorlar. Ramazan oynamaya kıyamadığı oyuncaklarını paylaştı. Çok şükür ikisiyle de güzel anlaşıyorlar. İnsanlara koruyucu aile olmayı anlatıyorum. İmkanı olan herkese koruyucu aile olmayı tavsiye ediyorum. Allah, her şeyi vermiş bize. Neden böyle ihtiyacı olan çocuklara, anne baba sevgisi, kardeş sevgisi, bir yuva sevgisi vermeyelim ki? Herkes bence başvuru yapmalı. Bana da çevremdeki insanlar güzel dualar ediyor."

-"Ailece pikniğe, farklı illere geziye, tatile gidiyoruz"

Adem G. de koruyucu aile olduktan sonra evlerinin bereketi ve huzurunun arttığını dile getirdi.

Güzel ve uyumlu bir aile olduklarını vurgulayan Adem G, "Sanki yıllardır hep birlikteyiz. Ailece pikniğe, farklı illere geziye, tatile gidiyoruz. Birlikte İstanbul'a, Çanakkale'ye ve Aydın'a gittik. Elimizden geldiği kadar hep onlara güzeli, doğruyu anlatıyor, hayatlarında yol göstermeye çalışıyoruz."dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Umut Aile Güncel Haberler

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