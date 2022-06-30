AFYONKARAHİSAR - Koruyucu ailesi oldukları 5 yaşındaki Asya, evlerine neşe kattı

Afyonkarahisar'da Sema ve Kemal Kantek çifti, tedavi edilmediğinde zihinsel engellilik gibi birçok sağlık sorunlarına neden olan hastalıkla mücadele eden ve 3 aylıkken koruyucu ailesi oldukları Asya'yı 5 yıldır bağrına basıyor.

Kantek çifti, 17 yıllık evliliklerinden çocuk sahibi olamayınca koruyucu aile olmaya karar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran çift, 5 yıl önce, tedavi edilmediğinde zihinsel engellilik gibi birçok sağlık sorunlarına neden olan "fenilketonüri" teşhisi konulan Asya ile 23 günlükken ilgilenmeye başladı.

Henüz 3 aylıkken koruyucu ailesi oldukları Asya ile hayatlarına neşe, huzur ve mutluluk geldiğine inanan çift, çocuğun tedavi sürecini de hiç aksatmıyor.

"Hayatımızı ve kalbimizi Asya'nın sağlığına adadık"

Kemal Kantek (50), AA muhabirine, eşiyle aldıkları ortak kararla sürecin başladığını, Asya'ya kanlarının hemen ısındığını söyledi.

Koruyucu ailesi oldukları Asya'yı hastalığını bilerek kabul ettiklerini aktaran Kantek, şöyle konuştu:

"Bizim isteğimiz aslında Asya'ya anne baba olmak, onu hayata en güzel şekilde hazırlamaktı. Asya bize bir evlat olsun istedik. Kızımızın hastalığının takibi düzenli yapılıyor. Sürekli Ankara'ya gidip geliyoruz. Hayatımızı ve kalbimizi Asya'nın sağlığına adadık. İşten eve geldiğimde Asya, bütün yorgunluğumu alıyor, güzel vakit geçiriyoruz. Kızımızın 'anneciğim', 'babacığım' diyerek sarılması bize tarif edilemez bir mutluluk yaşatıyor. İnsanların geç kalmışlıkları, pişmanlıkları vardır. Bizim de keşkemiz, geç kaldığımız koruyucu aile olmak oldu. Keşke 10 yıl önce cesaret edip koruyucu aile olsaydık."

"Kızımız için her şeyi göze alırız"

Sema Kantek (46) de annelik duygusunu ilk kez tattığı Asya'nın evlerinin neşe kaynağı olduğunu dile getirdi.

Asya'nın rahatsızlığının ilerlememesi için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini vurgulayan Kantek, "Biz, eşimle bu hastalığın zorlu sürecini yaşıyoruz. Asya, belki hayatı boyunca ilaç kullanabileceği bir rahatsızlığa sahip. Hassasiyetle diyet programlarımızı uyguluyoruz. Ama bu zorlu süreç bizi yıldırmadı, kızımız için her şeyi göze alırız. Hastalıkla yaşamayı öğrendik. Yaşantımız Asya'nın etrafında dönüyor. 5 yılda kızımız bizim her şeyimiz oldu. Güzel vakit geçiriyoruz. Hayatım o benim." ifadesini kullandı.