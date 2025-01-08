Üye Girişi
Haberler
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak

Tarih verip açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı

Koruyucu Ailede Büyüyen Elif, Tekvandoda Avrupa Üçüncüsü Oldu

Koruyucu Ailede Büyüyen Elif, Tekvandoda Avrupa Üçüncüsü Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da koruyucu aile olan Turanlı çifti, 11 yaşındaki Elif'i spora yönlendirerek tekvandoda Avrupa üçüncüsü olmasını sağladı. Elif, gelecekte milli takımda yer almayı hedefliyor.

Samsun'da yaşayan iki çocuklu çiftin 9 sene önce koruyucu ailesi olduğu 11 yaşındaki Elif, tekvandoda Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Havva ve Musa Turanlı çifti, iki çocuğunu büyütüp evlendirdikten sonra koruyucu aile olmaya karar verdi.

Turanlı çifti, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yaptıkları başvuru ve gerekli incelemenin tamamlanmasının ardından 2 yaşındaki Elif'in koruyucu ailesi oldu.

Koruyucu ailenin sevgi ve özlemle bağırlarına bastığı ve 3 yıl önce spora yönlendirdiği Elif, tekvandoda il birinciliklerinin yanı sıra 8-10 Kasım 2024'te Arnavutluk'un Tiran şehrinde düzenlenen Minikler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti.

Koruyucu ailesiyle beraber Mete Adanır Spor Salonu'na gidip antrenmanlarını sürdüren Elif'in şimdiki hedefi ise milli takımda yer almak.

Koruyucu anne Havva Turanlı, AA muhabirine, iki çocuk ve 4 toruna sahip olduğunu, buna karşın koruyucu aile olma isteğini 2013 yılında eşiyle paylaştığını söyledi.

Eşinin de olumlu bakmasıyla başvuruda bulunduklarını ve sürecin yaklaşık 2 yıl sürdüğünü anlatan Turanlı, "1 Haziran 2015'te çocuğumuza kavuştuk. Koruyucu aile olarak çocuğumuzu aldık. O günden bugüne çok mutlu, çok sevinçli, çok heyecanlı bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

"Ne gerekiyorsa elimizden geleni yapıyoruz"

Elif'i çok enerjik ve hareketli olduğu için spora yönlendirdiklerini dile getiren Turanlı, şunları kaydetti:

"Sporda da çok istekli ve başarılı. Şu anda Avrupa üçüncüsü oldu. Burada da birincilikleri var. Bayağı madalyaları var. Çok istekli bir çocuk ve babasının da gayretiyle sabah okuluna, akşam sporuna gidiyor. Enerjisini bu şekilde atsın derken, tekvandoda başarılı bir öğrenci olarak hocası gördü. Ne gerekiyorsa elimizden geleni yapıyoruz. Çok mutlu olduk, çok gururlandık, çok güzel bir başarı elde etti. O Türk bayrağıyla yurt dışında koşması, madalyayı alması bizi bayağı duygulandırdı."

"Bu başka bir duygu"

Koruyucu baba, emekli Musa Turanlı, kızının her zaman yanında olduğunu, başarılarıyla gururlandığını söyledi.

Koruyucu aile olmanın önemine değinen Turanlı, "Bu başka bir duygu. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Anlatmakla, yaşamakla oluyor. Keşke o zaman iki çocuk için başvursaydım. Herkese tavsiye ederiz." dedi.

"Dünya şampiyonu olduğumda İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum"

Elif ise spora 3 yıl önce ailesinin yönlendirmesiyle başladığını ve çok sevdiğini söyledi.

Haftada 6 gün iki saat antrenman yaptığını anlatan Elif, antrenörünün çok ilgili olduğunu dile getirdi.

Sporun hayatına girmesiyle birçok ilki yaşadığını, bunlardan birinin de uçağa binmek olduğunu söyleyen Elif, "Camdan dışarıyı izlemek çok güzel bir duyguydu, çok güzeldi. Spor sayesinde başka ülkeleri de geziyorum. Benim hedefim dünya şampiyonu olmak, milli sporcu olmak. Dünya şampiyonu olduğumda İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum." diye konuştu.

Antrenör Doğan Demir ise Elif'in okul ile sporu bir arada güzelce yürüttüğünü ve birçok başarıya ulaşacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
img

Suriye'nin yeni liderinden tarihi adım! Çantasındaki başlık bile belli
img

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
img

İki kesimin maaşı emekli zammıyla değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'a tutuklama talebi

Kerimcan'ın ifadesi ortaya çıktı! Bir sahneden kazancı dudak uçuklattı
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti
İstanbul'u terk eden Sarp Levendoğlu'nun yeni yaşamı: 4 çeşit yemek 200 lira

İstanbul'u terk eden oyuncu yeni yaşamını anlattı
Bakan Fidan'dan Suriye için net mesaj: Savaştan kaçmayız

Bakan Fidan canlı yayında sinyali verdi: Savaştan kaçmayız

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Meriç Keskin kimdir? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli? Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kerimcan Durmaz serbest bırakıldı mı? Kerimcan Durmaz'ın suçu ne, neden tutuklandı? Memur ve emekli refah payı alacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.