"Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü" yapıldı - Haberler

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"Koruyucu Aile Günü Yürüyüşü" yapıldı

AA - Ahmet Işık - Güncel
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Bingöl, Batman ve Elazığ'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Bingöl, Batman ve Elazığ'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Batman

Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Turgut Özal Bulvarı Batman Park AVM önünde başlayan yürüyüş, Atatürk Parkı'na kadar sürdü.

Yürüyüşün ardından parkta koruyucu aile şenliği düzenlendi. Etkinlikler kapsamında çocuklar geleneksel oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, programda, koruyucu ailenin önemini anlatı.

Devlet olarak koruyucu aile modeliyle gereken maddi imkanı sağladıkları ifade eden Canalp, şöyle devam etti:

"Tüm Batmanlılara seslenmek istiyorum. Kendi yuvalarında iki evlatları varsa yanlarına bir çocuğu daha koruyucu aile olarak yanlarına alabilirler. Böylelikle bir evladımıza daha sıcak bir aile desteği sağlamış olurlar. Bir evlada yapmış olduğumuz katkıyı da hem devlet hem de toplum takdir edecektir."

AA / Ahmet Işık - Güncel

Koruyucu Aile Günü Elazığ Batman Güncel Haberler

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