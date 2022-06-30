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"Koruyucu Aile Günü" kutlandı

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, millet olarak ve inançları gereği aileye her zaman önem verildiğini belirtti.

Türk milletini bir arada tutan unsurun sağlam aile yapısı olduğunu aktaran Elban, şöyle devam etti:

"Her zaman aileyi oluşturan fertler arasında kan bağı olmak zorunda değil. Sizler gibi bu kutsi görevi üstlenen ailelerimiz sayesinde aile konusunda eksik olduğunu düşündüğümüz yavrularımızın da bu eksikliğini büyük bir fedakarlıkla, onurla ve samimiyetle gideriyorsunuz. Bu manada devlet ve milletimiz adına sizlere şükran borçluyuz."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de Adana'da da 252 koruyucu ailenin 345 çocuğa yuvasını açtığını söyledi.

Koruyucu ailelerin de konuşma yaptığı etkinlikte, Karagöz-Hacivat gösterisi sunuldu, çocuklar müzik eşliğinde eğlendi.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Koruyucu Aile Günü Osmaniye Hatay Adana Güncel Haberler

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