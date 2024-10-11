Korunmaya Muhtaç Genç Kızın Hedefi Avrupa Wushu Şampiyonluğu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Saray Çocuk Evleri Sitesinde kalan, boks ve muaythaide önemli başarılar elde eden 17 yaşındaki Sude'nin hedefi, Wushu'da Avrupa şampiyonluğunu yaşamak.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, korunmaya muhtaç çocukları "aile" odaklı sistemde yetişmeleri için çocuk evleri, çocuk evleri siteleri ve ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitelerinde bakım ve koruma altına alıyor.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, korunma ve bakım altındaki çocukları mutlu ve kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak yetiştiren Bakanlık, çocuklara eğitim öğretim süreçlerinden sosyal ve sportif faaliyetlere kadar birçok alanda destek veriyor.

Kuruluşlarda kalan çocuklar güreş, okçuluk, badminton, kempo, halter, boks, bisiklet, dağcılık, kayak, judo, hokey ve koşu gibi çeşitli spor dallarında önemli başarılara imza atıyor. Saray Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 17 yaşındaki Sude de bu çocuklardan biri.

Sude, boksa muaythai ve boks ile ilgilenen ve bu dalda dereceleri olan abisinden etkilenerek başladı. Boks sevgisi zamanla tutkuya dönüşen Sude, muaythai ve wushu ile de ilgilenmeye başladı. Boks ve muaythaide Türkiye şampiyonlukları elde eden Sude, wushuda da şampiyonluklar hedefliyor.

Önümüzdeki yıl da boks, muaythai ve wushu Türkiye şampiyonalarında altın madalya kazanmak için var gücüyle çalışan, haftanın 3 günü antrenman yapan Sude, ilerde antrenör olup takımını şampiyon yapmak istiyor.

"Muaythai ve wushuda da derecelerim oldu"

Sude, AA muhabirine, abisinin boks ve muaythaide dereceleri olduğunu söyledi.

Boksla 3 yıl önce abisi sayesinde tanıştığını belirten Sude, şöyle devam etti:

"1 yıl sonra ben de başta boks olmak üzere muaythai ve wushuda derece yapmaya başladım. Boks maçımda hocamın yakın arkadaşının öğrencisi ile dövüşerek birinci oldum. İlk maçım bu şekildeydi. Devamında muaythai ve wushuda da derecelerim oldu. Şu an wushuya ağırlık verdim. Önümüzdeki yıl Türkiye maçlarına katılacağım. Türkiye'de derece yapıp ardından Avrupa şampiyonluğuna, oradan olimpiyat şampiyonluğuna eğer imkan olursa dünya şampiyonluğuna kadar gitmek istiyorum. Sonrasında antrenör olup öğrencilerimi de Avrupa şampiyonu yapmak istiyorum."