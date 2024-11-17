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Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçin Konser Düzenlendi

Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçin Konser Düzenlendi
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Sinop'ta, korunmaya muhtaç çocuklar yararına düzenlenen konserde elde edilen gelir, çocuk evlerine ulaştırılacak. Katılımcılar, çocukların mutluluğuna katkıda bulunmak amacıyla etkinliğe destek verdiler.

Sinop'ta, korunmaya muhtaç çocuklar için konser verildi.

Sinop Kent Konseyi ile Sinop Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma ve Destekleme Derneği işbirliğiyle Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, davetliler ile korunmaya muhtaç çocuklar katıldı.

Çeşitli müzik türlerinden eserlerin seslendirildiği konserden elde edilen gelir, korunmaya muhtaç çocuklar yararına değerlendirilecek.

Sinop Kent Konseyi Başkanı Handan Yılmazer Turan, burada yaptığı konuşmada, konserden sağlanacak gelirin çocuk evlerine ulaştırılacağını söyledi.

Amaçlarının gelirden daha çok çocukların mutluluklarına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Devletimiz, çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Biz böyle bir etkinlik yaparak onların mutluluğuna katkı sağlamak istedik. Etkinliğimize destek veren sanatçılarımıza ve davetlilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizleri bu anlamlı gecede yalnız bırakmadılar. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
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